Andora, il "passaparola" moderno per promuovere le attività locali professionali e artigiane

Imprenditori locali uniti per creare connessioni fra professionisti, artigiani, commercianti. Una rete, basata sull'antico passaparola, ma in chiave moderna, un modello di promozione che ad Andora è nata pochi giorni prima del lockdown e che oggi è stato presentato a una affollata platea a Palazzo Tagliaferro.

Presenti in sala ditte locali ma anche rappresentati della comunità cittadina, dalle parrocchie al mondo della scuola, nonché sindaci e amministratori del territorio, tutti accolti dal primo cittadino Mauro Demichelis.

Il meccanismo a cui gli imprenditori andoresi hanno aderito è quello creato da BNI e si basa sullo scambio di referenze profittevoli. In pratica gli imprenditori si riuniscono (di solito alle sette del mattino), scoprono le competenze di altri professionisti e li promuovono come si fa, da sempre, fra persone comuni, ma in maniera strutturata. Un'economia collaborativa e non competitiva basata sugli scambi personali. La modalità, che vanta 37 anni di esperienza in tutto il mondo, in Italia ha preso piede soprattutto in Piemonte e Lombardia. Malgrado la fama dei liguri, di solito poco propensi alla collaborazione, il sistema sta avendo successo anche nella nostra regione che sta diventando leader degli scambi.

"Stiamo dimostrando che anche i liguri sanno fare squadra ed economia collaborativa - ha spiegato Barbara Raso, andorese, director di questa organizzazione, che ha guidato la presentazione a Tagliaferro, con tra gli ospiti anche il ct della nazionale di MTB Mirko Celestino e Marco Luzzati di Peq Agri che hanno raccontato la loro esperienza imprenditoriale e sportiva - Sono state presentate le modalità di collaborazione e i membri della squadra di Andora hanno condiviso le loro positive esperienze non solo nell’acquisizione di nuovi clienti. Il gruppo è formato da una trentina di imprenditori rappresentanti ognuno un settore specifico. Naturalmente siamo aperti anche ad altre professionalità mancanti".

Il clima descritto è molto collaborativo e la prova più dura per i partecipanti, pare sia quella di alzarsi all'alba per gli incontri. "Ci riuniamo un giorno a settimana, alle sette del mattino, con l'obiettivo di creare relazioni di valore e a lungo termine con altri, conoscere il loro lavoro, arricchendoci anche delle esperienze altrui - ha spiegato Mario Bruna, presidente del Capitolo 'Il Faro' di Andora, così si chiamano i gruppi locali - È un meccanismo che funziona, prezioso anche durante la pandemia. È usuale che anche i nostri clienti, pur di settori specifici, abbiano bisogno di altri professionisti, dall'idraulico al notaio. Nel mondo delle relazioni digitali, non sempre sicure, l'antico passaparola ridiventa protagonista se seriamente referenziato. Non c'è scambio economico fra noi, ma la promozione nel tempo dà vantaggi reciproci".

Significativa la testimonianza di un giovane professionista, che pur con un ruolo di prestigio, faticava a farsi conoscere e attraverso il passaparola ha avviato la sua attività sul territorio.

"Trovo molto positivo che gli imprenditori locali, durante i due anni di pandemia, abbiano reagito. Indubbiamente l'unione fa la forza - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Non posso che apprezzare la capacità di utilizzare un meccanismo virtuoso per lavorare meglio, riallacciando quei rapporti sociali e di comunità che sono sempre stati grandi valori per i piccoli comuni. Sono lieto di aver visto in sala una rappresentanza della società civile porre le basi per un dialogo continuativo".