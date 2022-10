Stella supera la soglia dei 3mila abitanti. Sindaco Castellini: "113 nuove residenze da inizio anno, siamo uno dei comuni con l'aumento più importante"

Stella supera nuovamente la soglia dei 3mila abitanti. Ad annunciarlo soddisfatto è il sindaco Andrea Castellini.

"113 nuove residenze da inizio anno, ovviamente bisogna contare i cali fisiologici per i trasferimenti, ma credo di poter dire che siamo uno dei comuni, se non il comune, con un aumento percentuale più importante della Provincia ad oggi - spiega il primo cittadino - Mi rincuora che il mio paese venga apprezzato, l’obbiettivo che mi sono prefissato è quello di farlo conoscere a 360° e credetemi, si vive davvero bene a 10 minuti dal mare".

Il tema legato al numero degli abitanti aveva tenuto banco lo scorso anno pre elezioni comunali, in quanto, dopo i due mandati consecutivi, dal 2011 al 2021, la prima cittadina uscente Marina Lombardi, non aveva potuto ricandidarsi.

Il comune dell'entroterra, secondo quanto era stato riportato dall'ultimo censimento generale effettuato nel 2011, risultava essere superiore ai 3mila abitanti, aspetto quello che non aveva consentito all'ex sindaco di correre per la tornata elettorale. Il comune un anno fa ne aveva poco meno di 3mila ma faceva fede la rilevazione di 10 anni prima come specificato anche, su richiesta scritta di alcuni cittadini, dell'Ufficio Elettorale della Prefettura.

Soglia che però a distanza di più di un anno è stata ampiamente superata.