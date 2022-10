Ad Alassio torna lo yoga benefico: due giornate per la raccolta fondi contro il tumore al seno

Torna lo Yoga sul Pontile Bestoso: nella suggestiva cornice del Molo di Alassio, nell'ambito di "Alassio in Rosa per Alessia" le insegnanti dell'Associazione Essere Yoga e Benessere accoglieranno il pubblico per il saluto al sole sospesi tra cielo e mare.

"Le lezioni sono adatte ad ogni livello di praticanti, anche a principianti assoluti che vogliono cimentarsi con questa disciplina olistica" spiegano dall'Associazione che per l'iniziativa ha creato delle bellissime t-shirt rosa.

"Sabato 22 e domenica 23 ottobre dalle ore 9 alle ore 10 - spiegano Patrizia Mordente e Cinzia Salerno, rispettivamente Assessore e Consigliera alle Pari Opportunità del Comune di Alassio - invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di grande connessione con la natura. Chi ha già praticato yoga sul nostro splendido molo, sa bene le sensazioni che questa disciplina olistica abbinata al contesto nel quale si svolge riesce a trasmettere. Dobbiamo ringraziare l'Associazione Essere Yoga e Benessere ma anche la Gesco per la straordinaria collaborazione. Queste iniziative, l'intero calendario di Alassio in Rosa, anche quest'anno stanno ricevendo un grande riscontro. Da Alassio Salute stanno giungendo notizie sulle prenotazioni delle ecografie a prezzo calmierato nelle giornate di martedì: un vero sold out. Segnale di quanto il tema della prevenzione sia sentito e che queste iniziative siano apprezzate. Stessa cosa per la masterclass della story art designer Marzia Boaglio e del concerto alla Chiesa Anglicana dello scorso fine settimana. Si è trattato di eventi molto interessanti, realizzati in collaborazione con la neonata Fidapa che oltre a portare l'esempio di un successo tutto al femminile, hanno consentito di raccogliere fondi che consegneremo all'Airc, insieme alle donazioni che avremo modo di raccogliere nei prossimi eventi".

Per partecipare alla lezione di yoga di sabato e domenica e avere la maglietta sarà sufficiente presentarsi sul Pontile con una donazione minima di 10 Euro, ovviamente il ricavato sarà devoluto all'Airc nell'ambito della campagna di sensibilizzazione rispetto alla lotta e alla ricerca contro il tumore il seno. Per tutti i partecipanti si consiglia comunque un abbigliamento di colore rosa.