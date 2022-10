Pietra, scontro tra auto e scooter in corso Italia: soccorsi mobilitati

Soccorsi mobilitati questa mattina per un incidente a Pietra Ligure. L'episodio si è verificato in corso Italia.

La dinamica è ancora in via di ricostruzione ma pare che la macchina, in uscita da un distributore di benzina, abbia urtato la due ruote che sopraggiungeva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito qualche disagio.

Due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, una in codice giallo e l'altra in verde.