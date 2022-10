Sassello, tutto pronto per lo spostamento provvisorio del mercato in Piazza Rolla

Come Savona, anche Sassello nel suo piccolo sposterà, però provvisioramente, il mercato.

Nella città della Torretta il trasferimento in via Paleocapa avverrà il prossimo lunedì 21 novembre, nel comune dell'entroterra invece il mercato settimanale traslocherà, dopo una prova avvenuta lo scorso mercoledì 19 ottobre, da mercoledì 2 novembre in Piazza Rolla.

Gli ambulanti avevano esposto al comune la loro volontà e l'interesse comune a tutti di effettuare lo spostamento nel periodo invernale, dal mese di novembre al mese di marzo del 2023, motivando la richiesta in merito ad una particolare attenzione alla maggiore visibilità che avrebbero i banchi di vendita nella piazza e dal maggiore passaggio di vetture e cittadini in quel tratto.

L'amministrazione ha concesso però la possibilità di una eventuale riduzione delle metrature assegnate ai venditori, a causa delle minori dimensioni della piazza, in confronto alla tradizionale area di mercato attualmente presente in Piazza del Borgo (piazza S. Rocco).

Il mercato quindi si svolgerà nella nuova sede ogni mercoledì e ogni ultima domenica del mese fino al marzo del prossimo anno.