Ferrania, gli alberi tagliati diventano opere d'arte: "Obiettivo valorizzare la Casa del Fattore" (FOTO e VIDEO)

Gli alberi abbattuti perché malati diventano opere d'arte. Un progetto di riqualifica delle alberature, all'interno del parco della Casa del Fattore a Ferrania, messo in campo dai volontari dell'A.B.F. (Attività Borgate Ferraniesi).

"Avevamo la necessità di mettere in sicurezza alcuni alberi pericolanti cosi, invece che tagliarli alla base con relativi problemi di sicurezza, abbiamo deciso di intervenire ad una certa altezza e realizzare alcune opere d'arte per valorizzare il parco", spiega alla nostra redazione Gianni Vigna, uno dei consiglieri dell'associazione.

"Questo progetto è stato affidato allo scultore Sergio Sciandra che con la sua motosega ha realizzato la prima opera d'arte: uno gnomo 'custode delle grotte' poiché all'interno del parco sono presenti delle caverne artificiali realizzate dalla marchesina Nicoletta Durazzo attorno al 1859".

Tale iniziativa prevede una seconda opera d'arte collocata all'ingresso della Casa del Fattore, un carpino tagliato per i medesimi motivi, sempre affidato "alle cure" dello scultore Sciandra, composta da quattro animali: un'aquila, un gufo, un riccio e una volpe.

"La nostra è un'associazione no profit che svolge attività di volontariato e beneficenza - conclude il consigliere Vigna - In questi mesi abbiamo iniziato a svolgere alcuni lavori di manutenzione e pulizia all'interno del parco. Sabato scorso si è tenuta la tradizionale castagnata con focaccini e arrosticini".

"Si tratta di una passione sviluppata nel tempo - spiega Sergio Sciandra, residente a Vicoforte in provincia di Cuneo (QUESTA LA SUA PAGINA FACEBOOK) - Ho iniziato a 14-15 anni scolpendo il legno a mano, poi da una decina di anni sono passato alla motosega. E' un hobby che pratico nel weekend, poiché durante la settimana lavoro in una cava. Per i due lavori a Ferrania sono stato contattato dal sindaco di Cairo Montenotte, siamo amici da anni. Se tutto va in porto, nel prossimo futuro potrebbero 'sorgere' altre opere sempre all'interno del parco".