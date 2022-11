Alternanza scuola-lavoro, nei prossimi giorni al via le opportunità offerte dalla Diocesi di Savona-Noli

Nei prossimi giorni inizieranno i progetti di alternanza scuola-lavoro presso la Curia della Diocesi di Savona-Noli riservate agli studenti del triennio degli istituti superiori.

Tra le possibilità la Segreteria del Sinodo, il servizio nell’Archivio Storico, la scuola di alfabetizzazione per cittadini non italiani, le attività con bambini in affido, doposcuola e corsi di lingue, il servizio presso l’Emporio solidale della Caritas, la partecipazione allo studio e alle ricerche per la conservazione dei beni artistici e l’affiancamento ai volontari impegnati nell’accompagnamento di turisti e studenti nel Complesso Museale della Cattedrale.

I percorsi formativi che la Diocesi offre alle scuole per il raggiungimento di competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.) fanno riferimento al protocollo d’intesa del 17 aprile 2017 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e la Conferenza Episcopale Ligure sull’alternanza scuola-lavoro (info: Aureliano Deraggi, 3477931556, aureliano.deraggi@gmail.com).

Come nei precedenti anni scolastici, in collaborazione con il Centro J.E.S. di Genova l’Ufficio Pastorale Scolastica propone agli studenti del quarto e quinto anno degli istituti superiori un percorso gratuito di orientamento allo scopo di offrire un’occasione di confronto sulla conoscenza di se stessi e sulle proprie qualità, attitudini e aspirazioni. Al termine i ragazzi avranno acquisito strumenti per la scelta del “dopo maturità” e altre scelte di vita.