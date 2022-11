Passeggiata a mare di via Nizza a Savona, incontro comune-progettisti: verranno richiesti chiarimenti al Ministero

Un incontro interlocutorio per fare il punto sulla passeggiata a mare di via Nizza a Savona ferma ai box per via dell'aumento dei costi delle materie prime.

Questa mattina il sindaco Marco Russo e l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi con i progettisti si sono soffermati quindi sulle note difficoltà legate al reperimento dei materiali previsti (ferro e legno) cercando di trovare soluzioni tecniche per ovviare al problema con l'amministrazione che ha richiesto ulteriori approfondimenti sul alcuni punti.

Il comune chiederà inoltre chiarimenti al Ministero per capire come gestire l'impatto dell'aumento costi rispetto al finanziamento ottenuto per la riqualificazione.

Il progetto prevede una passeggiata che costeggia l’arenile con piazzette per la socialità, il gioco e lo sport con il piano in doghe di legno che sarà leggermente sopraelevato in modo da non ostacolare le oscillazioni naturali della spiaggia.

La passeggiata sarà attrezzata con sedute, fontanelle, portabiciclette, docce e rampe per l'accesso dei portatori di handicap motorio.

Il percorso sarà accompagnato da illuminazione a LED direzionata per non creare inquinamento luminoso e le dimensioni del deck e la tipologia del legno dovrebbero far sì che la struttura proposta resista alle mareggiate.

I tratti di spiaggia che dovrebbero essere interessati dai lavori sono all’altezza dell’ex Playa, per tutto il tratto di arenile libero, un altro pezzo dal Rio Quattro stagioni sino al Rio Molinero, dagli ex Solimano e il terzo dal Rio San Cristoforo sino al supermercato Mercatò e poi il campo da calcio Maracanà per collegarsi all'altezza della passeggiata dei giardini Isola della Gioventù dalle XXV Aprile.