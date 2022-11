"Pedonalizzazione del centro di Savona, troppe incognite"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione firmata dal professore Nicola Cappiello:

"Da notizie di stampa sulla riunione della Commissione consiliare del comune di Savona sulla viabilità si apprendono le seguenti nuove preoccupanti risultanze:

a) il parcheggio di piazza del Popolo, dove il sindaco intenderebbe collocare tutte le vetture dirette in città è sub iudice, l'esito del procedimento è ovviamente incerto, in mente Dei, rendendo così del tutto ipotetica la collocazione di cui sopra:

b) il sindaco ha chiesto la disponibilità ad uso parcheggio di area limitrofa al parcheggio di piazza del Popolo alla società Binario, la cui risposta è anch'essa del tutto incerta, cosicché appare che la stessa amministrazione comunale non creda al presupposto dell’affermata sufficiente capienza del solo parcheggio di piazza del Popolo, ed è comunque evidente che i fondamenti dell’improvvido progetto di pedonalizzazione del centro sono del tutto ipotetici".

"Considerate tali evidenze, oltre alle considerazioni di principio già esposte, è d’uopo che chi si è mosso con tali insostenibili incognite sospenda il progetto a tempo indeterminato".