Alassio, Passeggiata Ciccione cambia volto a Ponente: partiti i cantieri per la riqualificazione verso Laigueglia(FOTO)

Sono iniziati in questi giorni i lavori per il rifacimento di due tratti di Passeggiata Ciccione, ad Alassio, per un importo di circa 2 milioni di euro.

Gli interventi previsti dall'Amministrazione comunale alassina interesseranno in particolare il tratto di lungomare verso Laigueglia "uniformando le altezze, i materiali e gli arredi che hanno caratterizzato tutti gli interventi su tutte le passeggiate cittadine", spiega in una nota l'assessore ai Lavori Pubblici, Rocco Invernizzi.

Il primo tratto è quello che interessa anche alcuni stabilimenti balneari: i bagni Miramare, i Walburga i Walter e i Nikade, davanti ad alcuni dei principali hotel di via Roma: "Qui stiamo demolendo l'intera passeggiata - prosegue Invernizzi - ricostruiremo la soletta, alzandola ai livelli dei tratti attigui, rinnoveremo i sottoservizi, la pavimentazione, aiuole e arredi. Ciò permetterà, nella parte sottostante di alzare e mettere a norma gli spazi dedicati alle cabine degli stabilimenti balneari".

Analogo intervento nell'ultimo tratto dai Bagni Serra fino alla fine del Corner Beach. "Anche in questo caso sarà alzata la soletta e rinnovati i sottostanti spazi delle cabine di quello che, dopo la variazione al Piano Demaniale, diventerà uno stabilimento libero attrezzato comunale" prosegue l'assessore.

Per quanto invece riguarda i costi, il primo intervento descritto, affidato alla ditta Ecogrid, prevede un investimento complessivo di 1,18 milioni di euro di cui 980mila da un finanziamento ministeriale. E proprio dagli uffici romani giungono completamente i 920mila euro relativi al secondo intervento, affidato alla ditta Icose.

"In entrambe i casi - conclude Invernizzi - le imprese hanno iniziato con la demolizione delle solette per poi procedere alla ricostruzione, per completare i lavori entro la metà​ del marzo prossimo".