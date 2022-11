Millesimo: il "premio Enrico II Del Carretto" ad Aldo Dellepiane, fondatore e guida della Demont per cinquant'anni

Ieri sera, mercoledì 9 novembre, si è celebrato l’816° anniversario dalla fondazione del comune di Millesimo, data in cui, secondo la tradizione, Enrico II Del Carretto fece costruire le mura della cittadina. Come di consueto dal 1984, anno della sua istituzione, viene conferito il premio "Del Carretto al merito di Millesimo" alla persona o all'associazione cittadina che si è particolarmente distinta all'interno della comunità.

Quest’anno la Commissione per l’assegnazione ha deciso, all'unanimità, di premiare Aldo Dellepiane con la seguente motivazione: "Nato ad Osiglia il 10 luglio 1945, si è sposato con Irma Moretto dalla cui unione sono nati Emilio, Lorenza e Valeria che lo hanno reso nonno orgoglioso di cinque amati nipoti: Tommaso, Gabriele, Lucrezia, Emilio e Marta".

"Il 21 dicembre 1972 ha fondato a Millesimo la Demont Srl, di cui proprio nel 2022 ricorre il cinquantesimo. E' stato presidente fino al 2012, oggi ne è presidente onorario. Il 31 maggio 2004 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Una vita la sua a servizio dell’azienda che ha saputo guidare con lungimiranza e grande spirito imprenditoriale"

"Demont Srl opera ed ha operato a livello internazionale e nazionale in molteplici settori quali petrolchimico, chimico, cartario, generazione energia tradizionale e nucleare, navale, alimentare e farmaceutico, progettando ed installando impianti e proponendosi quale fornitore di manutenzione in contratti “multiskill” presso le raffinerie più rappresentative a livello nazionale. Ha progettato, realizzato ed installato commesse chiavi in mano anche di notevole complessità, portando il nome di Millesimo e della Valbormida, in Italia e nel Mondo. Lunghissimo l’elenco dei paesi “visitati” in questi cinquant’anni dai dipendenti e collaboratori di Demont srl : Stati Uniti, Emirati Arabi, Sud Africa, Libia, Egitto, Giordania, Spagna, Francia, Indonesia, Corea, Algeria, Portogallo, Svizzera, Slovacchia, Inghilterra, Polonia, Germania".

"Vale la pena ricordare la presenza di Demont da fine anni ’80 al 2014 nel mercato del Cruise legato alle commesse di Fincantieri quale fornitore di impianti di condizionamento e ventilazione “chiavi in mano “, locali igiene prefabbricati e aree pubbliche quali teatri, atrii e ristoranti su moltissime navi da crociera che ancora oggi solcano i mari".

"Aldo Dellepiane ha creato e fatto crescere una realtà imprenditoriale di altissimo livello tecnico e professionale capace di portare lavoro e benessere a Millesimo e in tutta la Valle, diventando volano e traino dell’economia locale e al tempo stesso dando lustro in tutto il mondo al nome di Millesimo".