Piana Crixia, un milione di euro per la messa in sicurezza della strada Villa-Cobarello

Messa in sicurezza del movimento franoso incombente sulla strada comunale Villa-Cobarello a Piana Crixia: un intervento da 1 milione di euro finanziato interamente dalla Regione Liguria. I lavori sono stati affidati alla ditta Rotundo Antonio Srl con sede a Cogoleto.

Per consentire l'esecuzione dell'intervento, il sindaco Massimo Tappa ha firmato un'ordinanza per vietare, dalle ore 8 del 14 novembre, il transito pedonale e veicolare, nei due sensi di marcia, nel tratto di strada in località Villa fino alla fine dei lavori.

"Le località Lucchi, Case Oddo, Bizzini, Vallonga, Viazzi, Sorbeto, Cobarello e Niosa possono essere raggiunte della strada vicinale 'Monte-Laveto' tramite la S.S. n. 29 del 'Colle di Cadibona' in adiacenza all'edificio sede del comune situato in via G. Chiarlone", si legge sul testo dell'ordinanza.