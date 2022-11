Savona, la Leon Pancaldo continua a navigare e gli studenti del Nautico fanno attività in mare. Dirigente Gozzi: "Senza la vendita servizi così ce li saremo sognati" (FOTO)

La storica barca Leon Pancaldo è salva e nel contempo gli studenti del Nautico hanno continuato a poter effettuare attività su attività.

Una demolizione che sarebbe costata circa 30mila euro ma con l'acquisizione due anni fa da parte di Slam, il Ferraris-Pancaldo di Savona è riuscito ad ottenere per 15 anni servizi utili per gli alunni.

Dai corsi di vela, passando per più di 13 uscite con al centro la biologia marina (alcune sulla Leon Pancaldo, altre con Menkab), gli imbarchi su navi partner, partnership e kit d'abbigliamento per i corsi e una felpa con il logo della scuola donate gratuitamente agli studenti di terza e al personale.

"Ci siamo riusciti vendendo l'imbarcazione e possiamo dire che dopo tre anni abbiamo fatto tante cose, i ragazzi del Nautico possono avere attività legate nell'ambito del mare e diversamente se le sarebbero sognate - ha dichiarato il dirigente scolastico del Ferraris-Pancaldo Alessandro Gozzi - La nave era purtroppo un bene che non era gestibile, gli abbiamo restituito vita".

La professoressa Luisa Bargnolo, docente di navigazione e collaboratore del dirigente scolastico oltre ad illustrarci la storia della Leon Pancaldo, ci ha spiegato i problemi che hanno portato poi alla vendita: "La Provincia (che garantiva il mantenimento della nave) per le uscite degli studenti garantiva anche il comandante, il macchinista e un nocchiere. Con il passare degli anni con le varie riforme, lo Stato ha sempre diminuito i fondi e nel 2000 con il passaggio dalla Provincia a loro, non ne hanno più stanziato e hanno eliminato le figure specializzate portando a far sì che gli studenti non potessero utilizzarla".

"La demolizione sarebbe costata alla scuola decine di migliaia di euro, questa operazione ha fatto sì che la Leon Pancaldo potesse esistere ancora" conclude l'insegnante.