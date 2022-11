Savona, alla Chiavella il primo incontro per la Giornata mondiale della gioventù

Domenica 13 novembre dalle ore 17:30 presso la Parrocchia Santissima Trinità in Chiavella a Savona l'Ufficio Pastorale Giovanile della Diocesi di Savona-Noli invita adolescenti e giovani di età compresa fra i 12 e i 30 anni a partecipare al primo incontro in preparazione alla XXXVIII Giornata Mondiale della Gioventù. L'evento avrà luogo a Lisbona, in Portogallo, dall'1 al 6 agosto 2023 e sarà la prima GMG ospitata in terra lusitana e la terza nella Penisola Iberica dopo quelle di Santiago de Compostela nel 1989 e Madrid nel 2011. Il tema sarà "Maria si alzò e andò in fretta", tratto dal Vangelo di Luca cap. 1, 39.