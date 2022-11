Consorzio Depurazione Acque, l’assemblea dei Comuni soci nomina il nuovo cda: Maricone è presidente

I Comuni soci del Consorzio Depurazione Acque hanno nominato all'unanimità, al termine dell'assemblea ordinaria di questo pomeriggio, il nuovo cda: il commercialista Maurizio Maricone è presidente, mentre l'avvocato Paolo Nolasco e l'ingegnere Ingrid Bonino sono i nuovi consiglieri.

“E' un cda di alto profilo – è il commento del sindaco di Savona, Marco Russo - con un presidente che, oltre che essere estremamente qualificato, conosce bene il Consorzio, quindi è in grado di prenderne in mano da subito le redini; e due membri del cda che esprimono professionalità importanti. Va sottolineato anche il fatto che tutti i Comuni, in maniera unanime, hanno condiviso questa compagine, espressione di esperienza, ma anche di grande competenza e rinnovamento”.