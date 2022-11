Finalborgo, varato il nuovo regolamento per il mercatino dell'antiquariato: presto il bando

Nuovo regolamento per l'ormai tradizionale mercatino di Finalborgo, che si svolgerà con cadenza mensile la prima domenica e il sabato immediatamente antecedente di ogni mese.

Le nuove norme, che sostituiscono quelle contenute nel testo precedente varato nel 1997, prevedono per gli espositori la definizione dell'orario (da novembre a marzo dalle 8 alle 19 e nel mese di aprile dalle 7 alle 20), degli spazi (le piazze Garibaldi, Aycardi, Santa Caterina e Porta Testa oltre alle vie Gallesio, San Rocco e Torcelli) ma anche un adeguamento sulla base della legge regionale del 2007 e delle varie leggi che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche riguardanti in particolare il valore della merce in esposizione per i non professionisti, con il singolo oggetto che non deve superare i 200 euro mentre nel complesso il totale non può essere superiore ai mille euro.