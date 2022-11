Giornata dell’Infanzia, Lalla: “Attenzione all’incremento del disagio psichico fra gli adolescenti”

Francesco Lalla, difensore civico che riveste anche la delega di Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Liguria, ha partecipato questa mattina al convegno “Diritti dei bambini, doveri degli adulti”, che si è svolto nella Sala Congressi dell’Ordine degli Avvocati di Genova per celebrare il 33° anniversario della Convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

«Ritengo sia un dovere celebrare la Convenzione Onu – ha esordito il Garante regionale dei diritti dell’Infanzia Francesco Lalla – riflettendo anche sulla evoluzione della sua interpretazione, che deve essere frutto dei cambiamenti culturali avvenuti dal 1989 fino ad oggi. Attualmente ci sono due aspetti, in particolare, degni di rilevanza e che riguardano anche la Liguria: la presenza sempre più diffusa di minori stranieri soli e l’incremento notevole di casi di disagio psichico in bambini e adolescenti fra i 10 e 17 anni, molto probabilmente legato alla pandemia da Covid19, e che si scontra con la carenza sul territorio, soprattutto a Ponente, di un numero adeguato di neuropsichiatri e psichiatri per affrontare il problema».

L’assessore regionale alla tutela e valorizzazione dell’infanzia Simona Ferro ha inviato un messaggio: «La Regione è impegnata per mettere al centro l’interesse del minore. L’impegno verso i più piccoli è un obiettivo di questa legislatura in cui è stato ritenuto doveroso istituire la delega alla Tutela e valorizzazione all’Infanzia, che ho l’onore di ricoprire. Ancora una volta i dati sulla situazione in cui versano milioni di bambini sono allarmanti e sottolineano l’importanza di assumere impegni e aumentare gli sforzi per assicurare la protezione ed il rispetto dei diritti dei più piccoli nel mondo. E’ importante conoscere la radice di questi diritti e rispettarli».

Il presidente dell’ordine degli avvocati Luigi Cocchi: «Manifesto a nome di tutta la categoria professionale l’apprezzamento per questo evento, che affronta temi di estrema importanza come la tutela di chi rappresenta il futuro della nostra società e, per questo motivo, collaboriamo attivamente alla buona riuscita di questa manifestazione annuale».

Il responsabile dell’Ufficio del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e docente di pedagogia all’università di Genova Dario Arkel: «Il convegno intende rendere vive le parole di Janusz Korczak, il medico-pedagogista ebreo-polacco, morto con 200 bambini nel lager d Treblinka, che per primo ha parlato, scritto e praticato secondo i diritti del bambino-persona per la sua emancipazione, innovando la pedagogia e la storia dell'umanità. Korczak – aggiunge - ha scritto: il bambino pensa con il sentimento, l'adulto con l'intelletto. La persona- bambino ha i suoi diritti, legati principalmente alla pedagogia e non al “diritto-rispetto-delle-regole” e l'adulto ha un dovere cardine: conoscere il bambino, comprenderlo e condividerlo nelle sue difficoltà e nella sua libertà soprattutto creativa».

All’evento, organizzato dall’Ufficio del Garante dei diritti dell’Infanzia e dall’Ordine degli Avvocati, hanno partecipato, fra gli altri, anche il presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali della Liguria Claudia Lanteri, l’avvocato delegato alle problematiche dei Minori stranieri non accompagnati Alessandra Volpe, il presidente di Aiaf Liguria (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori) Liana Maggiano, Francesco Mazza Galanti, Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza del Comune di Genova e il presidente dell’ordine dei giornalisti della Liguria Filippo Paganini.