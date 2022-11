Meteo, domani maltempo "rapido" con poche precipitazioni

Oggi giornata grigia con piogge a partire dalla serata, domani mattina ancora maltempo soprattutto sul basso Piemonte e Liguria.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 21 novembre.

Cielo nuvoloso con nuvolosità in aumento nel corso della giornata a partire da ovest. In serata prime piogge su Liguria e Alpi nordociddentali dove la neve potrà scendere fino 800/900 m. Temperature massime in calo e comprese tra 12 e 16 °C, i valori maggiori saranno per lo più sulle coste liguri. Venti inizialmente assenti o deboli di direzione variabile. In serata aumento intensità e con direzione settentrionale su Piemonte orientale e Liguria centrale.

Martedì 22 novembre.

Al mattino ancora cielo coperto, aperture e schiarite a partire da ovest nel corso del giorno. Piogge e temporali sulla Liguria orientale e alessandrino nella nottata, in esaurimento nel corso della mattinata. Nevicate su Alpi marittime fino a bassa quota. Piogge e deboli nevicate fino a bassa quota sulle Alpi e valle d'Aosta anche qui in esaurimento dalla mattina. Temperature minime in aumento, e comprese tra 4 e 7 °C, massime tra 12 e 14 °C. Venti molto forti settentrionali su Liguria centrale e savonese in attenuazione dal pomeriggio, dalla mattina anche venti forti di Foehn sulle Alpi.

Da mercoledì 23 novembre.

Mercoledì ancora un po' di vento sulle Alpi, ma la situazione sarà di nuovo votata alla stabilità almeno fino a venerdì, per il rialzo della pressione. Quindi ci aspettiamo tempo soleggiato o al più poco nuvoloso per nubi alte, mentre di notte e prima mattina saranno possibili nebbie sulle pianure. Temperature in rialzo.

