Cavalcavia della Vignetta chiuso al traffico, attivati due servizi di trasporto alternativi per le emergenze dei residenti

Un punto di atterraggio, già individuato, per l'elisoccorso in caso di emergenza sanitaria o di protezione civile e un veicolo 4x4 per i trasporti via terra in caso di emergenza.

Sono questi gli strumenti predisposti dagli assessorati di Protezione Civile e Sanità in seguito alla criticità creatasi dopo il danneggiamento del cavalcavia della Vignetta a Varazze, dopo l'incidente della serata di ieri che ne ha compromesso irrimediabilmente la stabilità vietandone al momento il transito ai veicoli (concedendolo solo ai pedoni) in attesa della demolizione con relativa ricostruzione.

"La struttura dovrà essere demolita e sostituita - sottolineano l'assessore alla Protezione Civile e alla Sanità Giacomo Giampedrone e Angelo Gratarola -. Per il periodo necessario a questa attività, i circa 40 residenti in località Vignetta potranno utilizzare un passaggio pedonale alternativo e, in caso di necessità, i due strumenti individuati anche in seguito a sopralluoghi con l'elicottero in coordinamento con il Centro Operativo Comunale (COC) di Varazze, i 118 di Genova e di Savona, il Dipartimento di Protezione Civile e Vigili del Fuoco".

"Al momento non vengono segnalate particolari problematiche tra i residenti rimasti parzialmente isolati, ma siamo ovviamente pronti ad intervenire in caso di necessità" chiosano dalla Regione.