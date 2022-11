Il mare di Alassio arriva a Torino: le opere di Rudy Mascheretti al Turin Airport Hotel

Martedì 6 dicembre alle 18, presso il Turin Airport Hotel di San Francesco al Campo, sarà inaugurata la mostra personale dell’artista alassino Rudy Mascheretti.

Rudy Mascheretti vive e lavora ad Alassio. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Carrara con 110 e lode, ha esposto in Italia e all’estero, senza smettere di indagare nuove forme artistiche. È in seguito alla sua attenta ricerca che fonda una innovativa forma di performance, denomina-ta “The Beat Art Concept”, con la quale si esibisce a Dubai, New York, Marsiglia, Barcellona, Montecarlo, Ginevra, Lugano, Berlino, Londra, diventando il primo deejay al mondo capace di dipingere mixando la musica. Il legame tra le arti rende le opere di Mascheretti cariche di energia e personalità: il movimento e il continuo mutare del mondo vengono fissati sulla tela con inequivocabile volontà di contaminazione. Luce e ombra si alternano in opere cariche di fasci-nazione.