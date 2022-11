Peculato, il pm chiede il rinvio a giudizio per Massimo Parodi: la difesa si oppone con il proscioglimento

Ha chiesto il rinvio a giudizio il Pm Massimiliano Bolla con gli avvocati difensori che hanno chiesto il proscioglimento per Massimo Parodi.

Questa mattina in Tribunale a Savona si è svolta l'udienza preliminare davanti al Gip Alessia Ceccardi che vede coinvolto l'ex presidente del consiglio comunale di Alassio, che era stato sospeso e poi reintegrato dalla carica di direttore generale di Sca.

Lo scorso 11 gennaio il personale dell’Aliquota Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Alassio aveva notificato una misura cautelare interdittiva con sospensione temporanea dal pubblico servizio e il provvedimento era stato emesso dal gip Emilio Fois.

A seguito di indagini, a Parodi era stato contestato un utilizzo indebito e ripetuto, in circa 35 occasioni, per fini non leciti, di un’autovettura, una Fiat Panda, di servizio tecnico/operativo dell'azienda.

Il provvedimento, che aveva una natura provvisoria e cautelare, era stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Savona dopo gli accertamenti effettuati in servizi di osservazione e controllo e nell'acquisizione di documenti, svolte dal Nucleo Operativo dei carabinieri della Compagnia di Alassio. Durante l'interrogatorio gli avvocati, avevano presentato una memoria difensiva con investigazioni difensive ed era stata richiesta la revoca della misura interdittiva con il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla che aveva dato il parere contrario.

Avevano inoltre specificato al giudice che il contratto per un'auto di servizio era stato sottoscritto dall'amministrazione ed era implicito che potesse usarla. Gli avvocati avevano anche prodotto un verbale del cda che specificava che Parodi nella sua attività da amministratore delegato aveva recuperato un incasso da un 1 milione e 400 mila specificando che non è un soggetto che crea rischi al patrimonio.

Ma il Tribunale aveva respinto la richiesta e gli avvocati avevano fatto ricorso in Cassazione. Lo scorso 22 gennaio inoltre era già stata respinta la richiesta della difesa che mirava a sospendere la sospensione di Parodi.

Il Tribunale del Riesame di Genova aveva respinto poi nel febbraio scorso l'ulteriore ricorso dei legali che avevano prodotto documenti e memorie e presentato un'eccezione su una memoria del Pm Bolla.

Lo scorso settembre era stata poi revocata la misura interdittiva della sospensione dal pubblico esercizio dopo un ricorso in appello al Tribunale del Riesame presentato dagli avvocati difensori. Il Tribunale di Genova aveva quindi deciso di far cadere la sospensiva disposta dal Tribunale di Savona.

Nell'udienza di oggi invece il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio e gli avvocati difensori Franco Vazio e Giovanni Maglione ha chiesto il proscioglimento di Parodi sia per difetto degli elementi costituenti il reato contestato per il peculato e per il dolo.

Il giudice per le indagini preliminari ha invitato le parti a differire le repliche nella prossima udienza di dicembre.