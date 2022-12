Alassio, ad Artender si inaugura “La grammatica della natura” di Pina Morlino

Giovedì 8 dicembre alle 18 alla galleria Artender di Alassio si inaugura “La grammatica della natura”, la personale dell’artista bordigotta Pina Morlino.

L’esposizione, che ha il patrocinio del Comune di Alassio ed è curata dalla critica d’arte Claudia Andreotta, vedrà le opere in mostra fino all'8 gennaio, con apertura della galleria nei giorni venerdì, sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00.

Pina Morlino, nata a Gravina di Puglia, è stata per molti anni presidente dell'Accademia Balbo di Bordighera, dove si trasferisce in tenera età. E proprio la città rivierasca con la natura severa e lussureggiante che la circonda è all'origine delle tele e delle sculture di Pina Morlino: l'autoctono olivo e le esotiche palme, il mare e le colline sono tradotti attraverso un processo di astrazione che inizia spesso da una fotografia. Il gesto controllato dell'artista dispone masse cromatiche formate da molteplici livelli sovrapposti, eliminando ogni elemento accessorio fino a giungere all'essenzialità dei procedimenti vitali presenti nella linfa delle piante, nelle cortecce, nel suolo. Le rocce in particolare sono una presenza costante con stratificazioni cromatiche dal grigio all'ocra: colori che non casualmente riprendono calcari marnosi, arenarie e argilliti, il substrato roccioso più comune del Ponente ligure.

Un altro richiamo a questa terra, una rielaborazione del “paesaggio”, genere tra i più rappresentati nella storia della pittura e che l'artista declina secondo un'ottica personale: il visitatore viene guidato a cogliere aspetti macroscopici e microscopici della natura in un percorso meditativo che trascorre dall'inquietudine al fascino.