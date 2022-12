Savona, la chiesa della Madonna degli Angeli illuminata dai lumini per ricordare chi non c'è più

Una serie di lumini rossi a batteria per ricordare chi non c'è più e illuminare la città di Savona. Sono stati accesi e posizionati ieri pomeriggio nei pressi della chiesa della Madonna degli Angeli, luogo simbolo, storico, di culto sulle alture del comune capoluogo.

In occasione del 13 dicembre, Santa Lucia, quindi un gruppo di savonesi ha voluto organizzare questo momento di ricordo per far risplendere la luce e chi ha alzato gli occhi al cielo ha potuto ammirare questo splendore nel buio di una giornata più che li gelida.

Non è mancato inoltre anche il suggestivo suono della campana quattrocentesca alle 17.30.