Giustenice, i bimbi delle scuole alla Casa di Cura Valverde per augurare buone feste (FOTO)

" Mattinata speciale per i bimbi della scuola dell'infanzia e primaria di Giustenice che, accompagnati dal corpo docente e da parte della amministrazione comunale, hanno portato gli auguri di Buon Natale e di buone feste agli anziani ospiti della Casa di Cura Valverde in vista delle ormai imminenti festività natalizie ". A darne notizia è Mauro Boetto, sindaco di Giustenice.

"Questa bellissima iniziativa, che si ripete oramai da molti anni a Giustenice, è sempre una grande emozione inoltre per la prima volta, insieme ai bambini della scuola dell'infanzia, si sono uniti gli alunni della scuola primaria - ha spiegato il primo cittadino - Anche quest’anno, nel rispetto delle normative vigenti in materia Covid, gli allievi hanno portato il saluto ed un pensiero agli anziani ospiti della Casa di cura Valverde. La mattinata si è conclusa nel palazzo comunale dove gli studenti hanno consegnato un pensiero, fatto da loro, al sindaco e all'amministrazione comunale. Un particolare ringraziamento alla Polizia Municipale ed alla Squadra di Protezione Civile Comunale che hanno permesso lo svolgimento dell’evento in sicurezza".