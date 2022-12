Mancanza di candidati per il rinnovo del consiglio direttivo, la Croce Bianca di Dego rischia la chiusura

"Con molto dispiacere apprendiamo che il rinnovo del consiglio direttivo della Croce Bianca di Dego non è stato possibile a causa della mancanza di candidati per ricoprire questo oneroso ruolo. Attualmente il consiglio in carica ha deciso di proseguire per altri 6 mesi prima di riproporre nuove elezioni".

Cosi commenta il consigliere comunale Paolo Grenno che aggiunge: "Già sapevamo delle difficoltà che il mondo del volontariato e delle pubbliche assistenze in particolare sta affrontando negli ultimi anni, ora però ci troviamo di fronte ad un bivio".

"Se alla scadenza di questo periodo non ci saranno nuovi candidati la Croce bianca chiuderà, come deciso dal consiglio direttivo nell'ultima riunione. Come amministratori e cittadini ci auguriamo che questo non avvenga, in quanto perdere una realtà importante come quella deghese in un territorio che presenta già grosse criticità legate ai servizi di trasporto sanitario e della gestione delle emergenze, renderebbe la situazione preoccupante", aggiunge.