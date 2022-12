Albissola, feste ricche di musica: ecco il programma dei concerti tra il Natale e l'inizio dell'anno nuovo

Il ricco calendario di eventi preparato per questo Natale dall’Amministrazione Comunale di Albissola Marina, prevede, tra le varie manifestazioni, anche una serie di appuntamenti musicali ad ingresso libero, ecco qui di seguito alcune informazioni in più.

Venerdì 23 dicembre alle ore 21, presso il MuDA Centro Esposizioni in via dell’Oratorio 2, si terrà il "Concerto degli Auguri di Natale 2022" a cura della Scuola Comunale di Musica "T. Nicolini" di Albissola Marina, gestita dall’Associazione Culturale Piccola Accademia dell’Arte, un’occasione per scambiarsi gli auguri e godersi tanta buona musica in compagnia.

Venerdì 30, sempre alle ore 21, appuntamento speciale nella suggestiva cornice della Chiesa di Nostra Signora della Concordia, dove arriveranno gli artisti statunitensi del sestetto “Joyful Gospel Singers”, che saranno protagonisti di uno spettacolo, alla scoperta di un genere musicale tra i più amati nel periodo natalizio.

Per iniziare al meglio il nuovo anno, il 1 gennaio 2023 alle ore 21 presso il MuDA Centro Esposizioni in via Via dell’Oratorio 2, ci sarà un altro appuntamento con l’Associazione Culturale Piccola Accademia dell’Arte che presenterà il concerto “I’ve Got Rhythm”: Protagonista la grande musica di George Gershwin e le canzoni indimenticabili dagli anni ‘30 agli anni ’50, a cura di Elisabetta Rossi (voce e pianoforte), Giovanni Acquilino (voce e flauto traverso) e Maurizio Ganora (pianoforte).

Per concludere questo ciclo di eventi, mercoledì 4 gennaio, sempre nella splendida location del MuDA Centro Esposizioni alle ore 21, si viaggerà tra le note del concerto di Fabio Rinaudo e Laura Torterolo, che presenteranno i loro “Racconti di Cornamusa”, un itinerario attraverso la musica tradizionale del Nord Italia, del centro Francia e d’Irlanda.

Un palinsesto da non perdere, ricco di eventi musicali per tutti i gusti. Ma non finisce qui: insieme ai concerti, infatti, sarà possibile assistere alle numerose mostre ed esposizioni presenti nelle botteghe, atelier e gallerie d’arte albissolesi. Come sempre, l’invito è quello di seguire tutte le iniziative in corso o in programma sul territorio di Albissola Marina, sulle pagine social e sul sito ufficiale, consultabile al link QUI.