Savona, si rompe un tubo dell’acqua in via Don Minzoni: code e disagi alla viabilità

Code e disagi alla viabilità a Savona in via Don Minzoni oggi, 24 dicembre, a causa della rottura di un tubo dell'acqua all'incrocio con via Bazzino.

Sul posto si sono immediatamente recati gli agenti della Polizia Locale e il personale dell’Acquedotto per gli opportuni interventi di ripristino.

Per consentire il transito dei mezzi, la viabilità ha subito variazioni: corsia unica per le auto in direzione centro città; momentaneamente chiusa la corsia dei bus in direzione stazione, che effettuano quindi un percorso alternativo in via Trincee, via Don Bosco e via Aglietto.

Si registrano importanti rallentamenti al traffico dalla stazione direzione centro città. Alcuni condomini risultano essere momentaneamente senza acqua.