Andora, Balzola e Goli (Fipe-Confcommercio): “L’acqua è molto migliorata, la Città pronta ad accogliere i turisti per le feste”

“La bella Città di Andora è vivace come sempre, commercianti, ristoratori e operatori turistici sono al lavoro con grande entusiasmo per accogliere i visitatori anche in queste festività. Ci sono delle criticità legate alla situazione dell’acqua salata, ma sono in corso di soluzione, ci si sta lavorando e la situazione è molto migliorata, grazie anche all’impegno delle istituzioni e dell’Amministrazione Comunale. La Città c’è, come sempre è vivace, con tanta voglia di fare bene, i turisti possono essere ospitati con il consueto ottimo servizio “. È la voce di Carlomaria Balzola, presidente Fipe in Confcommercio della provincia Savona, che desidera esprimere vivo apprezzamento per il tangibile miglioramento della situazione idrica del Comune di Andora.

Le problematiche accadute nella passata estate a causa di situazioni climatiche davvero impegnative e straordinarie, si sono modificate negli ultimi tempi. Questo senz’altro grazie a condizioni atmosferiche favorevoli, “ma non va dimenticato il fattivo apporto che la nostra categoria dei pubblici esercizi, con grande attenzione e competenza, ha portato nelle sedi opportune. Segnalando non solo situazioni di difficoltà, ma portando anzitutto proposte costruttive e chiedendo impegni attenti alle istituzioni per definire nel più breve tempo possibile questa criticità”, affermano Balzola e il delegato Fipe di Andora Fabio Goli.

“Se dal lato istituzionale ci facciamo portavoce attraverso il positivo confronto con l’Ente Comunale – proseguono -, in ambito pratico tentiamo di valorizzare la nostra offerta per far comprendere ancora meglio quanto, al di là delle situazioni straordinarie, riusciamo sempre a produrre un offerta di livello che rende la Città di Andora sempre più appetibile ed apprezzata dai nostri turisti”.

Ciò viene dimostrato da come le prenotazioni nel periodo delle festività stanno riscontrando un successo sopra le aspettative; non solo la ricettività, ma il commercio, la ristorazione e la somministrazione consentono di valorizzare l’offerta seppur in un momento di attenzione come questo. A confermarlo Goli: “Situazione in netto miglioramento grazie alla pioggia, un po’ più problematica per case e attività vicinissime al mare, ma assolutamente in via di miglioramento. Siamo contenti – spiega -. Dalle telefonate che arrivano e le prenotazioni che abbiamo ricevuto pensiamo di lavorare bene in queste festività. In linea generale, ho già visto anche persone che avevano detto che non sarebbero venute ad Andora per la criticità dell’acqua, ma poi sono arrivate lo stesso. Fa piacere vedere che non si siano lasciate influenzare”.

“Nei giorni scorsi il Comune ha convocato tutte le categorie economiche della Città per informare e spiegare con precisione la situazione. Sappiamo che c’è un grande lavoro alle spalle e molte attività programmate per gestire queste problematiche. È stato molto importante l’incontro, l’amministrazione ha lavorato molto bene anche a livello di comunicazione. Noi ci siamo – conclude Goli -, aspettiamo con entusiasmo che i turisti arrivino, certi di poterli accontentare e di non deludere le aspettative”.

“La sinergia tra le varie parti in causa, dagli enti amministrativi alle categorie economiche, dalle associazioni del territorio agli organi di pubblica sicurezza, permette di veicolare un’immagine che tutela e rafforza il nome di Andora sul panorama turistico della Liguria”, conclude il presidente Fipe-Confcommercio.