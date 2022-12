Cambiano le scadenze della Tari a Varazze: grave problema tecnico della ditta che gestice il software tributi

Un grave problema tecnico ha portato il comune di Varazze a modificare le scadenze della Tari.

La prima rata della tassa sui rifiuti quindi scadrà il 31 gennaio e la seconda rata o la rata unica potrà essere pagata entro il 28 febbraio.

"La ditta che gestisce il software tributi e Pagopa ha avuto un grave problema tecnico in via di risoluzione del proprio reparto informativo, pertanto in questi giorni non è possibile effettuare il pagamento con il modello Pagopa. Si procederà con ulteriori informazioni quando la situaziine sarà normalizzata" dice il funzionario responsabile, dirigente del II settore comunale.

"Si comunica che l'avviso bonario TARI anno 2022 è reperibile sul portale LinKMATE, accessibile con SPID, dal quale è possibile altresì effetturne direttamente il pagamento.

La forma cartacea arriverà nei prossimi giorni: il ritardo è dovuto a problemi esterni di postalizzazione, non imputabili al Comune" questa la comunicazione nei giorni scorsi del comune varazzino.