Ad Andora riunione del Comitato Acqua, il vicesindaco Rossi: "Molto ego da parte di alcuni per arringare contro le istituzioni"

“ Siamo allibiti perché, dopo tre ore di incontro pubblico, l’unica proposta che abbiamo ricevuto questa mattina dal Comitato Acqua – Cara Bolletta e da Assoutenti è stata di un ulteriore incontro con l’Amministrazione comunale - afferma Rossi - Ieri sera abbiamo esposto chiaramente ai cittadini la situazione del servizi idrico gestito da Rivieracqua e le soluzioni in campo, chiarendo i dubbi esposti con informazioni tecniche precise. Ci pare che, quelli del comitato, vogliano invece, continuare a drammatizzare i fatti per aumentare ancora più la loro visibilità mediatica. Ieri sera ho anche capito, partecipando all’assemblea para-grillina, che l'obiettivo di alcuni del comitato di Andora e di Genova, sia una città senza turisti e popolata da un gran numero di nuovi percettori del reddito di cittadinanza. Molto ego per arringare contro le istituzioni le persone presenti, arrabbiate per le difficoltà e i danni patiti in questi mesi. Fumo negli occhi per mascherare una impreparazione giuridica e fattuale sulla crisi idrica cittadina. Il lato positivo dello streaming è che sui social rimarrà, a futura memoria, il video della serata trascorsa e tutte le persone in buona fede potranno così avere una impressione più precisa sul reale apporto che il comitato sta fornendo alla soluzione del problema Idrico: il nulla ”.

“Comprendiamo le istanze e le difficoltà espresse dai presenti che hanno raccontato storie personali – ha dichiarato il consigliere Siffredi evidenziando la difficoltà vissuta anche dalle attività economiche - ma l'Amministrazione di un comune comporta una visione complessiva di tutte le componenti e realtà sociali con particolare riferimento alle attività economiche e a coloro che operano nel turismo che hanno stretto i denti e si sono attrezzati per offrire comunque un' accoglienza adeguata: penso ai bar, ai ristoranti, agli alberghi che hanno acquistato acqua, macchinari per stoccarla e lavorato tutta la stagione e oggi stanno facendo manutenzioni importanti. Stiamo lavorando per garantire la realizzazione da parte di Rivieracqua di opere per milioni di euro che tutelino i privati cittadini, i turisti e la nostra economia turistica. Anche questa Andora va rappresentata e questa Andora chiede a Rivieracqua opere strutturali a cui il comune ha garantito fondi, non titoli sui giornali. Oggi Filse ha pubblicato il bando attraverso il quale questa Amministrazione distribuirà 500mila euro di contributi a fondo perduto per le attività che hanno subito danni a causa del Covid. Dove possiamo agire autonomamente, agiamo e mattiamo a disposizione ogni strumento che allievi le conseguenze di un periodo che ha messo in difficoltà molti a cui si è aggiunta l'emergenza idrica che anche ora in presenza si un sensibile miglioramento, viene descritta in termini allarmistici”.