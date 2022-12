La musica protagonista ad Albenga per il Capodanno sotto le stelle

Capodanno sotto le Stelle e all’insegna della musica quest’anno ad Albenga, con l’evento in Piazza organizzato dal Comune in collaborazione col ristorante Pigalle.

L’appuntamento è in Piazza del Popolo a partire dalle ore 22.00 con stand gastronomici e tanta musica che ci accompagnerà verso il 2023.

Aprirà la serata la giovane e promettente cantautrice ingauna Roberta Monterosso (voce e tastiera), accompagnata dai suoi musicisti Andrea Di Noto (chitarra e cori) e Umberto Bogliolo (batteria).

A seguire Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo, accompagnato musicalmente dai Trilli proporrà parte del repertorio del padre, canzoni come “Spunta la luna dal monte” e “Italia d’oro” - presentate al Festival di Sanremo - e altre famosissime come “A muso duro”, “Eppure soffia” e “Pescatore”.

Saranno poi i mitici Trilli, gruppo leader della musica folk tradizionale dialettale genovese, ad accompagnarci verso la mezzanotte. Composti da Vladi (voce), Davide e Alessandro De Muro (voci e chitarre), Fabrizio Salvini (voce, batteria e percussioni), Alberto Marafioti (tastiere), Fabio Bavastro (basso) e Valeria Saturnino (violino), oltre al loro repertorio scanzonato con intramontabili brani come “Trilli trilli” e “Olidin Olidena”, porteranno altri numerosi brani.

Dall’1 di notte in poi, chiuderà il tutto il sound esplosivo di Spada, dj internazionale che ha suonato in più di 25 Paesi in tutto il mondo.

Presenteranno la serata l’attrice e conduttrice televisiva Emanuela Tittocchia e la relatrice genovese Simona Cappelli.

"Ancora una volta la collaborazione pubblico/privato ci ha permesso di organizzare una grande festa in piazza per salutare tutti insieme il 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno - afferma il vicesindaco Passino - Dopo il cenone, a casa o in uno dei fantastici locali della nostra città, l’appuntamento è il Piazza del Popolo a partire dalle ore 22.00. Stand gastronomici e tanta musica in un evento da non perdere".

"Ma c’è di più - aggiunge l'assessore agli Eventi, Marta Gaia - La musica continuerà il giorno dopo alle ore 16.00 sempre in Piazza del Popolo con il concerto d’inizio anno dei 'Piano B'. Il 2022 è stato un anno molto importante, abbiamo realizzato grandi eventi che hanno contribuito ad affermare sempre più il nome di Albenga diventata vero e proprio punto di riferimento culturale e turistico del comprensorio. Abbiamo già molte idee per il prossimo anno. La nostra volontà è quella di continuare e sviluppare il trend positivo che da qualche anno ha determinato il vero cambio di marcia per la Città delle Torri. Ringrazio il ristorante Pigalle per la collaborazione alla realizzazione dell’evento del 31 dicembre e in particolare Raf Denaro e tutti gli uffici comunali che non hanno mai fatto mancare il loro supporto grazie ad un lavoro che ci vede tutti impegnati 365 giorni l’anno".