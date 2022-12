Capodanno ad Albenga: botti vietati dalle ore 17 del 31 dicembre alla mezzanotte del 1° gennaio

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato l’ordinanza con le misure finalizzate all’esecuzione in sicurezza dei festeggiamenti in occasione di Capodanno.

In particolare: dalle ore 17:00 del 31 dicembre 2022 e fino alle ore 24:00 del 1 gennaio 2023 nell’area all’interno delle mura vecchie che delimitano il Centro Storico e dell’area di piazza del Popolo è previsto: a) il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina; b) il divieto di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina; c) il divieto di introdurre nell’area dedicata ai festeggiamenti previsti per la notte di Capodanno, qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante; d) il divieto di detenzione o comunque di introduzione nell’area di intrattenimento di piazza del Popolo di qualsiasi materiale pirotecnico;

Ordina altresì, su tutto il territorio comunale, il divieto di accensione, lancio e utilizzo di prodotti pirotecnici - anche di libera vendita - che abbiano effetto esplodente o luminoso, crepitante o fischiante quali ad esempio “raudi” e petardi negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico del comune di Albenga per il periodo: dalle ore 17,00 del 31 dicembre 2022 alle ore 24,00 del 01 gennaio 2023.

Il comune raccomanda altresì ai proprietari di animali d’affezione di vigilare e attivarsi affinché si contenga, nel limite del possibile, il disagio provocato dagli scoppi. A tutti di vigilare sui minori soprattutto informandoli di non raccogliere eventuali artifici inesplosi.