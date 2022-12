Carlo Solinas vincitore assoluto del concorso pianistico "Città di Albenga–Memorial Maria Silvia Folco"

Si è concluso con il concerto dei vincitori la 35° del concorso pianistico “Città di Albenga – Memorial Maria Silvia Folco”. Tra i 200 iscritti il vincitore assoluto è stato Carlo Solinas.

Presenti al concerto il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia che affermano: "Il livello dei concorrenti del Concorso Pianistico di Albenga cresce di anno in anno. È emozionante vedere così tanti musicisti provenienti da ogni parte d’Italia, d’Europa e anche da paesi extraeuropei (Cina e Giappone), nella nostra città. I concorrenti in presenza, infatti, sono stati oltre 150".

"Per tre giorni, insieme alle loro famiglie hanno avuto la possibilità di visitare la nostra splendida città in un periodo dell’anno in cui, grazie alle proiezioni architetturali, alle illuminazioni e allo spirito che si respira durante le festività, è ancora più bella. Il concorso pianistico è occasione per far conoscere sempre più il nome di Albenga. Un ringraziamento particolare va al direttore artistico del Concorso Pianistico dottoressa Isabella Vasile che continua a curare e fare crescere questo importante evento", concludono.

Ecco gli altri vincitori:

Categoria Eccellenza - Davide Marcati (secondo classificato)

Categoria Eccellenza - Luca Galli (terzo classificato)

Sezione di Composizione - William Limonta

Sezione Amatoriale Senior 4 mani - Massimiliano Gandini e Claudia Tallarini

Sezione Amatoriale Senior - Filippo Falchero

Categoria G - Daniele Saracino

Categoria E - Federico Segurini

Categoria D - Davide Lena

Categoria C - Lorenzo Bari

Categoria B - Martina Meola

Categoria A - Takumi Calvino

Categoria Pulcini - Stefania Magnani