Soccorsi mobilitati ieri sera attorno alle ore 23 ad Albenga in regione Rollo. L'allarme è stato lanciato per l'esplosione di una bombola di gas.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco e i sanitari. Nello scoppio un uomo di 56 anni è rimasto ferito.

E' stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le cause sono ancora in via di accertamento.