Provano a rompere a colpi di martellate la vetrina e rubare i cellulari: le telecamere li immortalano

"Ringraziamo questi due individui che stanotte hanno deciso di sfondare la nostra vetrata per rubarci i telefoni, vi è andata male, certo ci avete provocato un disagio che non sarà comunque mai pesante come quello che vi accompagna abitualmente".

A scriverlo sui social è il negozio di elettronica "Molinari Elettrodomestici" di Varazze di via Torino che ha reso note le immagini delle telecamere di videosorveglianza le quali hanno ripreso due persone con il cappuccio in testa ed un martello.

Gli stessi nella notte di mercoledì hanno provato a rompere le vetrine per rubare i cellulari in esposizione.

"Grazie per i like e le condivisioni, saranno sicuramente utili per far sì che questi esseri si vergognino" hanno proseguito.

I ladri non sarebbero riusciti a rompere la vetrina e si sarebbero dileguati. Le immagini delle telecamere sarebbero al vaglio delle forze dell'ordine.