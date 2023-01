Nel savonese più pensionati che occupati, tutta la Liguria chiude il rapporto in rosso

Anche se di sole 205 mila unità, in Italia il numero delle pensioni erogate agli italiani (pari a 22,759 milioni di assegni) ha superato la platea costituita dai lavoratori autonomi e dai dipendenti occupati nelle fabbriche, negli uffici e nei negozi (22,554 milioni addetti). I dati sono riferiti al 1° gennaio 2022.

Se al Centro-Nord il dato è in controtendenza al rilievo su scala nazionale, coi lavoratori attivi che, seppur di poco, sono più numerosi delle pensioni erogate dall’Inps e dagli altri istituti previdenziali, la nostra regione (con la nostra provincia che non fa affatto eccezione) fa registrare un dato contrario con un bilancio a -71mila. In particolare, la Liguria conta 665 mila pensioni erogate a fronte di 595 mila occupati.

Solo Marche (-36 mila) e Umbria (-47 mila) tengono "compagnia" alla Liguria nell'area geografica di riferimento presentando una simile situazione di criticità, mentre le situazioni più “virtuose” (vale a dire dove i lavoratori attivi sono nettamente superiori alle pensioni erogate) si scorgono in Emilia Romagna (+191 mila), Veneto (+291 mila) e Lombardia (+658 mila). Per quanto concerne il Sud, invece, i pensionati superano gli attivi di 1,244 milioni. La situazione più “squilibrata” si verifica nel Mezzogiorno.

Se a livello provinciale l'analisi consegna la "maglia nera" di questa classifica al genovese (-38 mila), subito dietro nel podio delle deluse, per così dire, si trova proprio la provincia di Savona con un -16mila frutto di 120 mila pensionati e 104mila persone invece ancora attive nel mondo del lavoro.

Ecco, comunque, i dati di tutte le altre province del Nord Ovest: Torino +30 mila (869 mila pensioni e 899 mila occupati), Alessandria -10 mila (rispettivamente 88 mila pensioni e 172 mila occupati), Asti + mille (88 mila e 89 mila), Biella -14 mila (83 mila e 69 mila), Cuneo +29 mila (232 mila e 261 mila), Novara +9mila (141 mila e 150 mila), Verbania -mille (64 mila e 63 mila), Vercelli -11 mila (76 mila e 65 mila), Aosta +3 mila (50 mila e 53 mila), Genova -38 mila (365 mila e 327 mila), Imperia -8 mila (86 mila e 78 mila), La Spezia -7 mila (94 mila e 87 mila).