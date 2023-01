Savona, prosegue la convenzione per il parcheggio gratuito di Villa Pizzardi. Assessore Parodi: "Rimane un problema di regimazione delle acque"

Il parcheggio di Villa Pizzardi in via Nizza a Savona continuerà probabilmente ad essere gratuito per tutto l'anno.

Verrà rinnovata ulteriormente la convenzione tra il comune e Opere Sociali, proprietaria del terreno, dopo la proroga scaduta lo scorso 30 novembre.

Un "polmone" che è fondamentale per i residenti delle Fornaci visto che con il restyling della passeggiata ciclopedonale diversi parcheggi sono stati cancellati.

Dopo i lavori svolti tra settembre e ottobre gli interventi sarebbero conclusi, ma una criticità sarebbe ancora presente.