Gattile di Albissola, sit in di protesta di volontari e cittadini contro la chiusura: "La struttura non si tocca" (FOTO E VIDEO)

"Finchè non è pronto il nuovo gattile mi lego ai cancelli, faccio lo sciopero della fame".

C'è preoccupazione, ansia e tensione nelle parole dei volontari del gattile di Albissola "Rifugio Amico Gatto" di via Ines Negri che nel pomeriggio di ieri hanno dato vita ad un sit-in di pacifica protesta contro la decisione di Enpa di spostare i mici nella sede di Savona di via Cavour.

In tanti hanno partecipato all'iniziativa e il dito è stato puntato contro l'ente nazionale protezione animali savonese che ha anche chiuso i cancelli impedendo così l'accesso alle volontarie che in questo momento non riuscirebbero a prendersi cura dei gatti.

"Dopo tutti questi anni Enpa non ci ha supportato minimanente nelle migliorie, tutto quello che è stato fatto è stato messo in atto per volontà dei volontari sia a livello economico che di manodopera. I gatti sono in una struttura con un tetto di materiale coimbentato, hanno una casetta prefabriccata con stufe a pellet e una serie di cuccette. Abbiamo gabbie solo per degenze temporanee. Sono curati, amati e sterilizzati e ne abbiamo un centinaio" spiega la volontaria Lucia Etere.

"A seguito di un sopralluogo del comune e di una richiesta di regolarizzazioni banali che anche la presidente di Enpa ha ribadito che non è un problema economico, hanno risposto al comune che non sono disposti a ottemperare a quanto richiesto ma che avrebbero smantellato tutto -ha puntualizzato - Siamo d'accordo nel chiudere il gattile il giorno che si sarà trovato un nuovo territorio, organizzata una struttura come questa che è unica non solo in provincia di Savona ma anche in tutta la Liguria. Assurdo spostarli in via Cavour tra gabbie e anche nel cortile interno del palazzo, sappiamo da anni che c'è un contenzioso tra gli amministratori dei condomini quando mettevano le gabbie dei volatili figuriamoci con 100 gatti. Vogliamo che vengano lasciati qui e non spostati come pacchetti".

A favore del gattile è stata lanciata da qualche giorno una raccolta firme e molteplici sono state le adesioni non solo da parte dei cittadini dei comuni delle Albisole.

"Abbiamo un comitato di persone che si è reso disponibile ad accollarsi le spese a titolo gratuito per fare queste regolarizzazioni a patto che nessun gatto venga spostato" ha proseguito Lucia Etere.

"I rapporti con l'Enpa sono tesi perché c'è una chiusura da parte delle volontarie, la situazione può diventare così precaria per i gatti. Molte delle volontarie non sono state fornite più delle chiavi, è stata cambiata la serratura e non hanno più accesso alla struttura - ha detto Rosanna Calcagno, sostenitrice del gattile e consigliere del comune di Pontinvrea - desideriamo che il gattile rimanga finché non sarà reperito un territorio adeguato e che possa garantire ai gatti il trasferimento in una zona completa".

Nel pomeriggio sarebbero intervenuti anche i carabinieri chiamati a seguito di una segnalazione.