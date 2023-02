Gattile di Albissola, visite temporaneamente sospese. Una volontaria: "Un fatto grave"

"Scusandoci per l'eventuale disagio comunichiamo che le visite al gattile sono temporaneamente sospese".

Così recita il cartello esposto da qualche giorno all'esterno del gattile di Albissola Marina "Rifugio Amico Gatto" e che ha fatto ancora una volta arrabbiare le diverse volontarie che negli anni si sono prese cura dei mici presenti nella struttura di via Ines Negri.

Lo scorso 15 gennaio avevano dato vita ad un sit-in di pacifica protesta contro la decisione dell'Enpa di spostare i gatti. In tanti avevano partecipato all'iniziativa e il dito era stato puntato contro l'ente nazionale protezione animali savonese che aveva anche chiuso i cancelli impedendo così l'accesso alle volontarie che in questo momento non riuscirebbero a prendersi cura dei gatti.

A favore del gattile era stata anche lanciata una raccolta firme e molteplici erano state le adesioni non solo da parte dei cittadini dei comuni delle Albisole.

"Oltre ad aver inibito l'accesso ad alcune volontarie che si erano opposte alla chiusura è comparso in questi giorni un cartello che vieta l'ingresso a visitare il gattile. È un fatto grave - spiega una volontaria -

Vogliamo capire il perché e quali sono le motivazioni".

"Una cosa assurda. C'è bisogno di nascondere qualcosa?" ha proseguito.