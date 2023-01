Borghetto S. Spirito, Polizia Locale in prima linea contro "le stragi del sabato sera" (FOTO)

La Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito, nello scorso fine settimana, ha messo in opera un importante dispositivo di controllo mirato alla sicurezza degli utenti della strada e in particolare alla prevenzione delle stragi del sabato sera.

Sempre più spesso si registrano incidenti stradali causati da alta velocità e abuso di alcolici ed è un fenomeno di particolare rilevanza sociale che troppo spesso vede quali protagonisti giovani che si dirigono o rientrano da discoteche e locali notturni. Per rispondere a questa esigenza tre pattuglie coordinate dal Comandante della Polizia Locale, il dottor Enrico Tabò, sono state impegnate in un servizio che aveva come principale finalità il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e\o psicotrope.

Durante i controlli, miranti la prevenzione e la repressione dei comportamenti che possono costituire pericoli per la sicurezza stradale sono stati utilizzati kit diagnostici ed etilometro, finalizzati ad un rapido screening. Si tratta di servizi periodici che rivelano l’impegno concreto della Polizia Locale borghettina che ha messo in opera una capillare attività di vigilanza che non si è limitata al solo rispetto del Codice della strada. Infatti sono stati effettuati controlli anche in alcuni pubblici esercizi e attività commerciali per verificare il rispetto del divieto della vendita di alcolici a minorenni.

Sono stati anche monitorati alcuni luoghi "sensibili" che in passato sono stati oggetto di atti vandalici e danneggiamenti. Inoltre, nel corso del servizio, sono stati 27 i veicoli e 52 le persone controllate, di cui 10 sanzionate per comportamenti non conformi al Codice della Strada, in particolare erano privi dell’obbligatoria revisione periodica.