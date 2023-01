Donna dispersa sul litorale di Albenga, ricerche sospese (FOTO)

Con l'arrivo del buio sono state sospese le ricerche della donna di origine straniera di circa 40 anni, senza fissa dimora, che risulterebbe dispersa nella zona di Albenga.

L'allarme è stato lanciato dalla polizia locale. La donna, secondo quanto riferito, era solita dormire in una zona interessata dalla recente mareggiata, a levante di viale Che Guevara all'altezza del residence Borgomare, dove ora sono presenti detriti in quantità e i resti della tenda in cui era solita bivaccare, con alcuni oggetti di sua appartenenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, nonché squadre provenienti da Savona con l'Unità di Comando Locale, l’unità cinofila, l’elicottero da Genova e le imbarcazioni di Guardia Costiera e Capitaneria di Porto.

Non essendoci stata la garanzia di un evento drammatico, ma solo l'ipotesi, i soccorritori hanno preso questa decisione nel pomeriggio odierno attorno alle ore 19. Le ricerche sul litorale non hanno dato nessun esito.