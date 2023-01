Svaligia un appartamento per mettere in vendita online la refurtiva: a Toirano, denunciato un giovane del posto

Aveva rubato alcuni oggetti, tra cui una cassa acustica dal valore di circa 250 euro, in un appartamento di Toirano per poi mettere in vendita online su di un noto sito di e-commerce la refurtiva. Il tutto autoriprendendosi col cellulare all’interno dell’abitazione della vittima pubblicando successivamente i video sul proprio profilo Instagram.

Così, al termine di una rapida attività d’indagine, i carabinieri della Stazione di Borghetto Santo Spirito hanno identificato e denunciato a piede libero alla Procura savonese un 26enne del posto, che aveva compiuto la spaccata lo scorso 10 ottobre.

I militari borghettini, incrociando i dati delle banche dati delle Forze di Polizia con quelli derivanti dal monitoraggio dei siti di vendita on line e dei profili social, sono riusciti in breve tempo a rintracciare la cassa acustica, nel frattempo messa in vendita sul sito “Subito.it”, nonché ad identificare l’autore del furto.

Con l’esecuzione di un decreto di perquisizione concesso dall’Autorità Giudiziaria savonese ed eseguita presso il suo domicilio, è stata infine recuperata la cassa acustica, avendo così la conferma delle responsabilità dell’uomo.

"L’operazione odierna conferma l’impegno dell’Arma locale nel prevenire e reprimere i reati predatori in generale, in particolare i furti nelle abitazioni - affermano dalla compagnia albenganese - Invitiamo quindi i cittadini, in caso di necessità reale o presunta, a recarsi presso un Comando dell’Arma o a non esitare a chiamare il 112 quando si verificano situazioni simili, nonché a segnalare immediatamente la presenza di persone sospette. Il numero è gratis e noi sempre pronti ad aiutarvi".

"Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti che verranno adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria" concludono i militari dell'Arma.