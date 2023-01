Confcommercio, si dimette Lorenza Giudice: "Lascio spazio ai tanti capitali umani che vorranno accrescere il progetto sul territorio"

"Gentile Presidente, dopo trentacinque anni di dedizione ai Soci e al Sistema, a fronte di molti accadimenti, sono a dismettere i miei ruoli in Confcommercio". Si apre con queste parole la lettera di dimissioni da Confcommercio firmata da Lorenza Giudice.

Con una missiva inviata alla Confcommercio Savona presieduta da Enrico Schiappapietra, è stata così comunicata la volontà di abbandonare il mandato che la vedeva impegnata nell'associazione (vice presidente vicario e a capo della delegazione del Ponente, da Borghetto ad Andora): "Questa meditata decisione, avviene per motivi professionali e familiari - spiega ancora Lorenza Giudice - Lascio spazio ai tanti capitali umani che vorranno accrescere il progetto sul territorio che ha visto il mio impegno per un importante trascorso di vita, ringrazio i Colleghi, i Collaboratori che hanno prestato e prestano servizio a Palazzo, i tanti Soci affezionati ai quali voglio dire: grazie per la fiducia riposta in questi anni".

"Ti prego di rendere esecutiva questa mia, inviando una formale copia ai Presidenti dei C.d.A. ove risultassi ancora effettiva, ai Consiglieri della Delegazione da me rappresentata, e, se potrai, una comunicazione ai tanti Soci che ho avuto l’onore di rappresentare" la chiosa finale della lettera di dimissioni rivolta al presidente Schiappapietra.

Lo scorso novembre, a pochi giorni dall'elezione del nuovo presidente di Confcommercio Savona, proprio la Giudice si ritirò dalla corsa alla presidenza. L'inaspettato ribaltone emerse dopo un lungo incontro nella sede della Confederazione generale savonese tra la stessa Giudice, l'altro candidato Enrico Schiappapietra e alcune fra le categorie più rappresentative per trovare una soluzione alle divergenze di pensiero.