Giorno della Memoria, gli eventi a Varazze: il programma

"L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria». Primo Levi. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Anpi, sezione Varazze, il Gruppo Teatrale Don Bosco e la biblioteca comunale "E. Montale" di Varazze celebrano la giornata della memoria i prossimi 26 e 27 gennaio 2023 con una serie di manifestazioni: "Dimenticare sarebbe una colpa...".

Il programma: giovedì 26 gennaio dalle 16,30 alla biblioteca civica "E. Montale" Bibliokids: "La guerra delle campane": letture per non dimenticare e laboratorio per bambini sopra i 6 anni, ingresso libero.

Venerdì 27 gennaio, ore 9.30 in piazza Nello Bovani: commemorazione pubblica con raduno delle autorità civili, militari, religiose e gli studenti della scuola secondaria di primo grado Fabrizio De Andrè. Ore 10.30 - Teatro Don Bosco di Varazze: "A scuola di odio: come il nazismo insegnava ad odiare e discriminare". Incontro a cura di Alessandro Chiabra, esperto di comunicazione.

La cittadinanza à invitata a partecipare.