Cairo: indagini per la progettazione della manutenzione straordinaria, ponte Italia 61 chiude nuovamente

Nuova chiusura per il ponte Italia 61 a Cairo Montenotte. Il provvedimento sarà in vigore venerdì 3 febbraio.

Il provvedimento, come quelli già adottati in passato, si è reso necessario per consentire "la realizzazione delle indagini di natura geometrica, fisica, chimica e meccanica relative alla struttura portante del ponte, propedeutiche alla progettazione della manutenzione straordinaria", si legge sull'ordinanza della polizia locale.

Il ponte sarà interdetto alla viabilità dalle ore 8 alle 18.