Carcare: prosegue la messa in sicurezza del fiume Bormida, un'operazione per mitigare i rischi alluvionali

"Continua il "percorso di riordino" dell’asta del fiume Bormida che, attraversa il nostro centro abitato, un’operazione di messa in sicurezza per mitigare i rischi alluvionali per la quale abbiamo ottenuto finanziamenti pubblici per 4 milioni di euro", cosi commenta il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

"Gli interventi garantiranno una restituzione di spazio al fiume con un aumento della sezione per lo scorrimento delle acque alluvionali sia nel punto dell'intervento (collo dell'imbuto) ma soprattutto a monte dell'asta del Bormida. Spostato ed interrato a maggiore profondità il tubo dell'oleodotto SARPOM è stata definita la scogliera nel tratto del ponte a 7 arcate della Sp 29, unendolo a quello già realizzato nel tratto a monte".

"Seguirà il raccordo con la scogliera privata e la realizzazione delle sponde. La strada a doppia corsia per i veicoli, impegnerà l'ultima arcata di destra orografica del ponte", conclude De Vecchi.