Servizio Civile, la Croce Bianca di Savona cerca 12 giovani

La P.A. Croce Bianca di Savona cerca 12 giovani tra i 18 e i 28 anni per il servizio civile universale, la durata del servizio è di 12 mesi con un impiego di 25 ore settimanali e una retribuzione di 444€ mensili.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di Servizio civile tutti coloro che siano nelle seguenti condizioni:

essere maggiorenne al momento della presentazione della domanda;

non aver ancora compiuto il 29° anno d'età al momento della presentazione della domanda;

essere cittadino italiano oppure di altro stato membro dell’Unione Europea (UE);

essere cittadino non comunitario regolarmente soggiornante;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materiali esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;

non avere in corso, con l’ente che realizza il progetto, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure non aver avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei dodici mesi precedenti la pubblicazione del bando.

Possono altresì presentare domanda di servizio civile, fermo restando il possesso dei requisiti sopra elencati, i giovani che:

hanno interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

hanno già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale;

Possono inoltre presentare domanda di Servizio civile le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui all’art 2 del bando.

Chi non può presentare domanda

gli appartenenti ai corpi armati e alle forze di polizia;

coloro che abbiano volontariamente interrotto il Servizio civile prima del termine previsto del progetto.

Come presentare domanda

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, digitando PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SAVONA e scegliendo il progetto: We ReSCUe.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 10 febbraio 2023.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuti dal sistema, che può avvenire in due modalità:

i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2;

i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi presso la segreteria della Croce Bianca in corso Mazzini 58r oppure telefonare al numero 019811418 o scrivere alla mail segreteria@crocebiancasavona.it