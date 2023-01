Diocesi, le iniziative a Savona per il Giorno della Memoria

Il 27 gennaio sarà il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale in cui si commemorano le vittime dell'Olocausto, designata nella risoluzione 60/7 dalla quarantaduesima riunione plenaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del novembre 2005. In quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nell'offensiva Vistola - Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Numerose saranno le iniziative sul nostro territorio.

A Savona in collaborazione con la Diocesi e l'ANED l'Associazione Musicale "Gioachino Rossini" e la Fondazione Culturale Cento Fiori invita a tre eventi ad ingresso libero. Giovedì 26 gennaio alle ore 17:30 alla Sala Stella Maris, in piazza Pippo Rebagliati 2B, si terrà il concerto di Laura Guatti al flauto, Mattia Rizzuti al clarinetto, Olesia Rusina al violino, Simone Criscenti al violoncello e Loris Orlando al pianoforte. Il quintetto eseguirà "Le merle noir" (1952) per flauto e piano e "Quatuor pour la fin du temps" (1941), quartetto per clarinetto, violino, violoncello e piano, entrambi di Olivier Messiaen (1908 - 1992) e introdotti da Marco Lombardi, docente al Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezze". Sarà visitabile anche la mostra "Arte. Oltre il lager".