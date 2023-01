Giorno della Memoria a Finale, in Sala Gallesio il concerto "Musica dalla Shoah per non dimenticare"

Il 25 gennaio alle ore 18, presso la Sala Gallesio in via Pertica a Finale Ligure, si terrà il concerto "Musica dalla Shoah per non dimenticare", con il patrocinio del comune di Finale Ligure e organizzato dall'associazione Italia Israele di Savona.

"L'evento, aperto al pubblico, dedicherà al Giorno della Memoria dell'Olocausto, un concerto di melodie e canti dai ghetti e dai lager, musica che da quegli anni bui di disperazione e sofferenza è arrivata fino a noi, prezioso ricordo e ammonimento. Sarà altresi proiettato un breve video realizzato da studenti del Dipartimento di Comunicazione Visiva dell'HIT-Holon Institute of Technology, l’Istituto accademico di tecnologia della città di Holon, in collaborazione con 'Yad Vashem'", spiegano dall'associazione.

"Perchè la Memoria è un dialogo fra passato e futuro e la musica ne rappresenta una importante espressione. La cerimonia sarà presentata da Esther Cozza e da Guido Viglietti con la partecipazione di Stella Bassani, cantante, e Luca Bonaffini, musicista. Il repertorio ripercorre il periodo antecedente la tragedia della Shoah, poi gli anni della Shoah, con canzoni e pezzi scritti e cantati nei ghetti e nei lager, come ninna nanne che i genitori cantavano ai loro bambini per alleviarne le sofferenze, e canti invece dopo la liberazione, che segnano una ritrovata seppur tragica speranza di una nuova vita per i sopravvissuti".

"Ringraziamo il comune di Finale Ligure per la collaborazione e invitiamo la cittadinanza a partecipare, come impegno dell'anima", concludono dall'associazione.