"La ricerca in oncologia" in una conferenza a Varazze

Venerdì 27 gennaio alle ore 18 presso il Kursaal Margherita, in corso Giacomo Matteotti 15 a Varazze, la dottoressa Lucia Del Mastro, direttrice clinica di Oncologia Medica all'Ospedale San Martino di Genova, terrà la conferenza "La ricerca in oncologia. Come nasce, come cambia la vita ai pazienti".

Seguiranno il dibattito con il pubblico in sala e alle 20 nel locale stesso una cena a buffet (costo: 25 €). L'evento è promosso dall'associazione Scienza & Vita ligure e dalla sezione di Savona dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti.

Per partecipare è necessario confermare la propria presenza contattando Vittoria Repetto Ricci al numero di telefono 3389708681 o Irene Fazio Valle al 3471419232.